Защитник Челси Антонио Рюдигер может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно.

Немец озвучит решение относительно своего будущего 28 декабря после матча Челси против Арсенала, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

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Рюдигер имеет хорошие шансы появиться на поле в ближайшие дни, ведь лондонцы сыграют с Астон Виллой 26 декабря, а уже через 2 дня будут противостоять "канонирам".

К слову, Антонио провел всего 5 матчей в текущем сезоне в составе Челси, не отметившись результативными действиями.

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