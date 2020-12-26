Рюдигер недоволен игровым временем в Челси и озвучил, когда определится со своим будущим
00:33 - Читати українською
Защитник Челси Антонио Рюдигер может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно.
Немец озвучит решение относительно своего будущего 28 декабря после матча Челси против Арсенала, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.
Тоттенхэм может приобрести Забитцера – игрок также заинтересован в трансфере
Рюдигер имеет хорошие шансы появиться на поле в ближайшие дни, ведь лондонцы сыграют с Астон Виллой 26 декабря, а уже через 2 дня будут противостоять "канонирам".
К слову, Антонио провел всего 5 матчей в текущем сезоне в составе Челси, не отметившись результативными действиями.
Челсі у жалюгідному дербі, МЮ підкрався до Ліверпуля, Ярмоленко та Зінченко з одною бідою: топ-матчі різдвяного вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter