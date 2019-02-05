Рятувальники намагаються дістати на поверхню тіло, яке виявили на борту затонулого літака Сали

Рятувальна операція з пошуку форварда Кардіффа Еміліано Сали та пілота Девіда Іботсона триває.

Як повідомлялось раніше, Комітет з розслідування авіаційних пригод (AAIB) виявила тіло із раніше зниклого безвісти літака, на якому перебував форвард Кардіффа Еміліано Сала.

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Наразі рятувальники намагаються дістати на поверхню води труп. До слова, поки достаменно невідомо, чиє тіло виявили на дні Ла-Маншу – форварду Кардіффа чи пілоту.

Нагадаємо, літак із пілотом та Салою летів із Нанта у Кардіфф, коли зник з радарів біля острову Гернсі. Триденна пошукова операція, яку проводила поліція острова, не дала результатів. За гроші, які зібрали рідні футболіста, було організовано приватну пошукову операцію.

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