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Рябоконь після поразки Десни від Карпат розкритикував формат УПЛ

18 травня 22:33 1518 Читать на русском
Рябоконь після поразки Десни від Карпат розкритикував формат УПЛ
Олександр Рябоконь / Карпати

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував поразку своєї команди від Карпат у 29 турі УПЛ.

50’ Карім Йода
52’ Крістіан Понде
77’ Сергій Мякушко
 
50’ Карім Йода
52’ Крістіан Понде
77’ Сергій Мякушко

"Сьогодні переміг той, хто мав більше бажання. У першому таймі команди грали в футбол, у другому – було водне поло. І там, і там кращими були господарі поля.

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Мотивація? Це складне питання. Якби у нас була топ-6 як в АПЛ, то інше питання. Там дійсно шістка рівна за класом, є боротьба і можна заробляти гроші.

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У нас я в поділі на дві шістки не бачу сенсу. Є дві команди, і всім іншим стає не дуже цікаво, починаючи з уболівальників", – цитує Рябоконя офіційний сайт Карпат.

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Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Десна Десна Карпати - Десна формат УПЛ
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