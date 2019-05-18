Рябоконь після поразки Десни від Карпат розкритикував формат УПЛ

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував поразку своєї команди від Карпат у 29 турі УПЛ.

"Сьогодні переміг той, хто мав більше бажання. У першому таймі команди грали в футбол, у другому – було водне поло. І там, і там кращими були господарі поля.

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Мотивація? Це складне питання. Якби у нас була топ-6 як в АПЛ, то інше питання. Там дійсно шістка рівна за класом, є боротьба і можна заробляти гроші.

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У нас я в поділі на дві шістки не бачу сенсу. Є дві команди, і всім іншим стає не дуже цікаво, починаючи з уболівальників", – цитує Рябоконя офіційний сайт Карпат.