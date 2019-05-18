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Рябоконь после поражения Десны от Карпат раскритиковал формат УПЛ

18 мая 22:33 295 Читати українською
Рябоконь после поражения Десны от Карпат раскритиковал формат УПЛ
Александр Рябоконь / Карпаты

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал поражение своей команды от Карпат в 29 туре УПЛ.

50’ Карим Йода
52’ Кристиан Понде
77’ Сергей Мякушко
 
50’ Карим Йода
52’ Кристиан Понде
77’ Сергей Мякушко

"Сегодня победил тот, кто имел больше желания. В первом тайме команды играли в футбол, во втором – было водное поло. И там, и там лучше были хозяева поля.

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Мотивация? Это сложный вопрос. Если бы у нас была топ-6 как в АПЛ, это другой вопрос. Там действительно шестерка равна по классу, есть борьба и можно зарабатывать деньги.

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У нас я в делении на две шестерки не вижу смысла. Есть две команды, и всем остальным становится не очень интересно, начиная с болельщиков", – цитирует Рябоконя официальный сайт Карпат.

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Десна Десна Александр Рябоконь Александр Рябоконь Карпаты - Десна формат УПЛ
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