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Карпати – Десна: Мякушко забив феноменальний гол зі штрафного

18 травня 19:31 3511 Читать на русском
Карпати – Десна: Мякушко забив феноменальний гол зі штрафного
Сергій Мякушко / Карпати

Хавбек Карпат Сергій Мякушко забив неймовірний гол у матчі проти Десни.

50’ Карім Йода
52’ Крістіан Понде
77’ Сергій Мякушко
 
50’ Карім Йода
52’ Крістіан Понде
77’ Сергій Мякушко

На 77-ій хвилині матчу 29 туру УПЛ між Карпатами та Десною команда зі Львова отримала право на пробиття штрфного удару приблизно в 30 метрах від воріт. Виконувати його пішов Сергій Мякушко.

Карпати у меншості переграли Десну і вийшли з зони перехідних матчів

26-річний півзахисник завдав надпотужного удару по воротам, м'яч перелетів стінку та від перекладини залетів у дальній кут воріт суперника.

Зауважимо, що Карпати у меншості обіграли Десну з рахунком 2:0 та піднялись на 9 сходинку, покинувши зону перехідних матчів.

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