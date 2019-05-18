Карпати – Десна: Мякушко забив феноменальний гол зі штрафного

Хавбек Карпат Сергій Мякушко забив неймовірний гол у матчі проти Десни.

На 77-ій хвилині матчу 29 туру УПЛ між Карпатами та Десною команда зі Львова отримала право на пробиття штрфного удару приблизно в 30 метрах від воріт. Виконувати його пішов Сергій Мякушко.

Карпати у меншості переграли Десну і вийшли з зони перехідних матчів

26-річний півзахисник завдав надпотужного удару по воротам, м'яч перелетів стінку та від перекладини залетів у дальній кут воріт суперника.

Зауважимо, що Карпати у меншості обіграли Десну з рахунком 2:0 та піднялись на 9 сходинку, покинувши зону перехідних матчів.