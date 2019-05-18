toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Карпати у меншості переграли Десну і вийшли з зони перехідних матчів

18 травня 18:58 3357 Читать на русском
Карпати у меншості переграли Десну і вийшли з зони перехідних матчів
Карпати – Десна – 2:0

В рамках 29 туру чемпіонату України чернігівська Десна на виїзді поступилась львівським Карпатам. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

50’ Карім Йода
52’ Крістіан Понде
77’ Сергій Мякушко
 
50’ Карім Йода
52’ Крістіан Понде
77’ Сергій Мякушко

У 29-му турі другої групи чемпіонату України у Львові зустрічались місцеві Карпати та чернігівська Десна. "Сіверяни", займаючи перше місце у своїй підгрупі, не особливо хвилювались за своє майбутнє. Натомість "зелено-білі" не знали смаку перемог у останніх п’яти матчах і ризикують покинути найвищий дивізіон.

Ференцварош Реброва може підписати форварда ФК Львів – відома потенційна сума трансферу

З перших хвилин львів’яни взялись атакувати ворота суперника. Однак рясна злива вносила свої корективи у ці намагання і заважала якісним завершальним ударам. На 29-й хвилині після потужного удару зі штрафного Десни м’яч влучив у стінку і відкотився до Сергія Старенького, який опинився фактично віч-на-віч з голкіпером. Гравець Десни не очікував на такий подарунок і не зумів зорієнтуватись. Голкіпер забрав м’яч. За дві хвилини ді Франко після кутового вдало зіграв на добиванні, однак влучив у голкіпера.

На початку другого тайму Карім Йода за небезпечну гру отримав жовту картку, а за кілька секунд за суперечку з арбітром — другу жовту і був вилучений з поля. А через дві хвилини "зелено-білі" забили: після подачі з кутового Олексій Ковтун виграв верхову боротьбу і м’яч відлетів до Крістіана Понде, який головою пробив по воротах.

Десна кинулась відігруватись, але злива і стан газону гальмували атаки гостей. А на 77 хвилині Сергій Мякушко фантастичним ударом зі шрафного збільшив перевагу львів’ян.

Після цієї перемоги Карпати набрали 29 очок і піднялись на дев’яту сходинку, Десна з 38-ма пунктами залишилась сьомою.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

blog_ava
Агент Маліновського підтвердив трансфер гравця в інший клуб
10:28
7316
Теги
Десна Десна Головне Карпати Карпати Карпати - Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
29
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук