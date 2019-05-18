Карпати у меншості переграли Десну і вийшли з зони перехідних матчів

В рамках 29 туру чемпіонату України чернігівська Десна на виїзді поступилась львівським Карпатам. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У 29-му турі другої групи чемпіонату України у Львові зустрічались місцеві Карпати та чернігівська Десна. "Сіверяни", займаючи перше місце у своїй підгрупі, не особливо хвилювались за своє майбутнє. Натомість "зелено-білі" не знали смаку перемог у останніх п’яти матчах і ризикують покинути найвищий дивізіон.

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З перших хвилин львів’яни взялись атакувати ворота суперника. Однак рясна злива вносила свої корективи у ці намагання і заважала якісним завершальним ударам. На 29-й хвилині після потужного удару зі штрафного Десни м’яч влучив у стінку і відкотився до Сергія Старенького, який опинився фактично віч-на-віч з голкіпером. Гравець Десни не очікував на такий подарунок і не зумів зорієнтуватись. Голкіпер забрав м’яч. За дві хвилини ді Франко після кутового вдало зіграв на добиванні, однак влучив у голкіпера.

На початку другого тайму Карім Йода за небезпечну гру отримав жовту картку, а за кілька секунд за суперечку з арбітром — другу жовту і був вилучений з поля. А через дві хвилини "зелено-білі" забили: після подачі з кутового Олексій Ковтун виграв верхову боротьбу і м’яч відлетів до Крістіана Понде, який головою пробив по воротах.

Десна кинулась відігруватись, але злива і стан газону гальмували атаки гостей. А на 77 хвилині Сергій Мякушко фантастичним ударом зі шрафного збільшив перевагу львів’ян.

Після цієї перемоги Карпати набрали 29 очок і піднялись на дев’яту сходинку, Десна з 38-ма пунктами залишилась сьомою.

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