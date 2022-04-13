Майже сотня мешканців міста взялися розбирати завали стадіону імені Гагаріна.

Рябоконь вступив до територіальної оборони – наставник Десни вичищає Київську область від російських покидьків

Російські війська упродовж тривалого часу обстрілювали Чернігів різноманітними снарядами. На жаль, місцева арена також опинилася серед об'єктів, які перетворилися на руїни. Раніше представник прес-служби Десни заявив, що стадіон імені Гагаріна і клубна база відновленню не підлягають.

Нагадаємо, наші воїни вже вибили російських окупантів з Чернігівської області, тому місцеве населення перебуває у відносній безпеці та будує надії на відбудову інфраструктури.

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