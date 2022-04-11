Представник прес-служби Десни Дмитро Дорошко розповів про благодійну роботу клубу під час війни.

"Ми з моїми друзями, колегами організували волонтерський центр. Здебільшого допомагаємо військовим, але й не забуваємо про цивільне населення.

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Дуже допомогли нам коштами як багато нинішніх, так і колишніх гравців Десни. Серед них Денис та Артем Фаворови, Євген Селін, Андрій Домбровський, Олександр Філіппов, Леван Арвеладзе, Пилип Будківський, Андрій Тотовицький, Владислав Калітвінцев, Єгор Картушов, Ігор Литовка та інші хлопці. Зібрана сума становила близько півмільйона гривень. Були закуплені тепловізори, квадрокоптери.

У зборі коштів брали участь також тренери та обслуговуючий персонал Десни. Зокрема, наш лікар Діма Коломойцев, окрім фінансової допомоги, сам особисто привіз до Чернігова дуже велику партію гуманітарної допомоги. Це були медикаменти для дитячого онко-блоку, обладнання для військових, рації, генератори.

А Олександр Рябоконь перебуває в теробороні і зараз зайнятий зачисткою Києва та області від російських покидьків", – розповів Дорошко в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Рябоконю 58 років, він народився у Києві.

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