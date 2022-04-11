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Слава Україні! Перемога і правда за нами – злочинна Росія відповість не тільки за зруйнований стадіон Десни

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже вісімнадцята новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



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14:54. Напередодні недавній дебютант збірної України Владислав Кочергін провів перший офіційний матч за Ракув, одного з головних претендентів на чемпіонство Польщі (команда з Ченстохови, як і Лех та Погонь, набрала 56 очок). За 45 хвилин результативними діями не відзначився, але відзначаємо появу відразу ж у стартовому складі. Кочергін не грав понад 6 місяців через бойкот Зорі.

14:40. Зозуля: Любов – це коли я заходжу ввечері в нашу з дружиною спальню, а вона вибирає і купує дрони для наших захисників. Дитина екс-форварда збірної України також долучається до благодійності як може.

14:14. Яремчук потрапив у своєрідний полон. Прямо на культовому європейському стадіорні форвард Бенфіки тепло поспілкувався із земляками, які змушені були тікати з України через масові злочини рашистів проти мирних людей.

13:13. Рябоконь вступив до територіальної оборони. У ці дні 58-річний наставник Десни вичищає Київ та область від російських покидьків. Натомість нинішні та колишні зірки чернігівського клубу пожертвували солідну суму на потреби боротьби з путінськими вбивцями.

12:12. "Путін став у один ряд зі Сталіним": екс-капітан збірної Фінляндії прихистив українців, хвалить Довбика і висміює Росію. Ексклюзив "Футбол 24" з легендою футболу суомі.

11:11. Срна: Я сьогодні – українець, а весь світ – Україна. Обидва хорватські гранди прийняли дітей з академії Шахтаря разом з деякими старшими тренерами та матерями. Потужна заява від екс-капітана донецького клубу.

10:10. "Пи*дуй за кораблем і Луческу прихопи": Кополовець та Козловський знищили Леоненка за "спорт внє палітікі". Дісталося і тренеру Динамо.

09:09. Довбик гратиме за Динамо до кінця сезону, – журналіст Бурбас розповів деталі умовного переходу.

Росія напала на Україну: Зінченко послала росіян нах*й, володар "Золотого м'яча" взяв автомат до рук