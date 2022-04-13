Чернигов пытается прийти в себя после нескольких недель ужасных обстрелов российскими ракетами.

Развалины стадиона им. Гагарина / Фото из соцсетей

Около сотни жителей города принялись разбирать завалы стадиона имени Гагарина.

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Российские войска долгое время обстреливали Чернигов разнообразными снарядами. К сожалению, местная арена также оказалась среди объектов, превратившихся в руины. Ранее представитель пресс-службы Десны заявил, что стадион имени Гагарина и клубная база восстановлению не подлежат.

Напомним, наши воины уже выбили российских оккупантов из Черниговской области, поэтому местное население находится в относительной безопасности и строит надежды на восстановление инфраструктуры.

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