Українець вийшов на поле римського красеня Олімпіко у стартовому складі Аталанти, відігравши майже годину, і цього виявилось достатньо, аби потрапити на перші шпальти італійських газет. Руслан вправно диригував оркестром з Бергамо, намагався діяти гостро та нестандартно. Оборона Фонсеки неабияк настраждалась від креативних передач нашого хавбека (4 ключові), зрештою він записав до свого активу єдиний результативний удар у гостей. Маліновський – топ, вважає спортивна преса Апеннін.

Рома – Аталанта: Маліновський голом і тонною креативу замучив Фонсеку, а рання заміна українця вилізла Гасперіні боком

Авторитетна La Gazzetta dello Sport нагородила українського хавбека найвищим балом серед усіх гравців – 7,5. Він обійшов не лише активних партнерів – Паломіно з Сапатою (у обох по 7), але й феноменального у той вечір Пау Лопеса, який запам'ятався 8-ма сейвами. "Дуже натхненний, з гарячою ногою: спочатку двічі виводить Сапату на ударну позицію, а невдовзі самотужки проривається до воріт суперника. Маліновський прослизнув між Ібаньєсом і Крістанте, наче ніж крізь масло".

Fantamagazine захоплюється формою одного з лідерів нашої збірної: "У першому таймі він – душа команди. Так, саме Руслан відкрив рахунок, але у нього було ще кілька потенційно результативних передач, якби партнери поводились холоднокровніше. Ймовірно, Гасперіні поспішив з заміною українця, замість якого вийшов Пашаліч. Хорватському футболісту не вистачало концентрації.

Чарівний момент Маліновського триває – після Юве забиває римлянам". Руслан заслужив на прекрасні 7 балів, разом з титулом MVP, щоправда бергамаскам дістається за провальну кінцівку. Мовляв, відносно швидкий м'яч трохи розслабив команду, яка віддала ініціативу "джалороссі", передусім через необов'язкове вилучення.

Метаморфози вихованця Шахтаря – головний меседж Bergamoesport після римського миру. "Маліновський нарешті відродився та витіснив блідого дублера, який донедавна не міг знайти собі місця в кадровій ієрархії Гасперіні. Зараз все інакше: Ювентус і Рома поповнили список "жертв" розкішної форми українця. Схоже, містер поквапився з заміною, адже Пашаліч не виглядав гостріше", – йдеться у матеріалі Мікаеля Ді Чіаро. Руслану поставили тверду сімку, стільки ж отримали ще троє – Фройлер, Паломіно, Ромеро.

Рома – Аталанта – відео гола Маліновського

Маліновський наразі виграє заочну дуель у депресивного конкурента Йосіпа Ілічіча, запевняє Сalcioatalanta: "Словенець знову мав поганий день: кілька неточних ударів, багато метушні. Він продовжує набирати форму, та цей процес сильно затягнувся. Натомість Руслан перебуває "у вогні". Українець вирішує з шаблюкою у руці, точніше – лівою ногою. Це вже його 5-й м'яч у чемпіонаті". Красиві компліменти, звісно ж, вилилися у прекрасну оцінку (7). Житомирський солодкоїжка – на рівні Сапати і Ромеро за цим показником.

Eurosport відзначає диспетчерські навички 27-річного півзахисника: "Найгостріший у складі гостей до перерви. Після його передач могли відзначатися Ілічіч та Сапата, хоча другий потрапив у офсайдну пастку. Згодом українець бере справу у власні руки, класно зігравши на випередження – 1:0. Партнери постійно очікували від нього чогось екстраординарного. Ранню заміну Гасперіні пояснити складно". Маліновський, Ромеро та Сапата – найкращі у таборі "нерадзуррі" за версією інтернет-сторінки культового телеканалу (у всіх – 7).

Руслан – найкращий футболіст Аталанти прямо зараз, на думку журналістів Sportmediaset. "Українець чудово відкривається між лініями. Він завжди виходить на поле з правильним настроєм і необхідною агресією, максимально сконцентрований попри деяку метушливість. Видно, що запекла конкуренція пішла йому на користь. Маліновський – №1 у Бергамо на цьому відрізку". Зрештою цифри не брешуть – 2 голи і 4 асисти у чотирьох останніх матчах. "Ruslan is on fire".

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