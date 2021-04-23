Вольфсбург – Борусія Д

24 квітня, 16:30. Вольфсбург, Фольксваген Арена

Пряма трансляція на MEGOGO

Ключова битва Дортмунда за Лігу чемпіонів. Борусію від топ-4 відділяє чотири очки, а головний конкурент "джмелів" – Вольфсбург. На відміну від Айнтрахта (також претендує на ЛЧ), у Борусії та Вольфсбурга складний календар на фініші, тому очна зустріч вирішить дуже багато. Дортмунд – фаворит. Навіть на чужому полі, навіть без лідера оборони Хуммельса. Вольфсбург погано грає з топами. Остання перемога над Борусією Д датована 2015 роком, а за вісім попередніх матчів "вовки" не забили дортмундцям жодного гола. Нещодавня поразка від Баварії підтвердила, що комплекс не зник. Але поставити на гол Вегхорста (6 м'ячів у семи турах) за 2.35 вигідно.

Вест Хем – Челсі

24 квітня, 19:30. Лондон, Олімпійський

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Ще один поєдинок за право грати в Лізі чемпіонів. Вест Хем вилетів з топ-4 і серйозно погіршив свої перспективи, сенсаційно поступившись Ньюкаслу. Андрій Ярмоленко повернувся з лазарету та готовий повторно засмутити Челсі. Однак "молотобійцям" в першу чергу потрібно налагодити гру в захисті. До пори до часу проблеми в обороні перекривалися голами та аситами розквітлого Лінгарда, але Джессі не всемогутній. 10 пропущених за 4 матчі – це занадто. А Челсі продовжує перти танком. Футбол Томаса Тухеля нудний, але дає результат. Навряд чи фанів Челсі турбує "тотал менше" у 80% матчів, коли команда обігрує всіх конкурентів, повертається в топ-4 і претендує на перемогу в ЛЧ і Кубку Англії.

Челсі – Ман Сіті: виліт Зінченка і Ко з Кубка Англії, історичний тріумф Тухеля над Гвардіолою в битві півфіналістів ЛЧ

Реал – Бетіс

24 квітня, 22:00. Мадрид, Альфредо ді Стефано

Пряма трансляція на MEGOGO

Мадрид страждає від травм. Була катастрофа в лінії захисту, тепер випала середня ланка – Кроос і Модріч вже не витримують безперестанку грати. Зінедін Зідан змушений вдаватися до небаченої ротації та експериментів. З Хетафе було дуже важко, шансів на перемогу майже не було, а от проти Кадіса Бензема влаштував розгром. Реал досі другий, досі в чемпіонських перегонах. Гра з Бетісом не в пріоритеті – попереду півфінал ЛЧ. Тому втрата очок цілком ймовірна (коефіцієнт 6.5 на непрограш Бетіса). Міцні андалусійці звели 4 останні матчі до нічиїх, а після новин про Суперлігу оперативно видалили з турнірної таблиці трьох грандів і трішки помріяли про п'єдестал Прімери.

Вільяреал – Барселона

25 квітня, 17:15. Вільяреал, Ель Мадригал

Пряма трансляція на MEGOGO

Барселона також не склала зброю у боротьбі за титул. Фіаско в Класіко вже перекрилося тріумфом в Кубку Іспанії та побиттям Хетафе. 5 очок відставання від Атлетіко при грі в запасі та очному поєдинку з "матрацниками" на Камп Ноу – не катастрофа. Якщо Рональд Куман завершить важкий перехідний сезон із золотим дублем, це буде грандіозно. А шанси є. Наступний суперник Барси – Вільяреал, який ще відстоює честь Ла Ліги в єврокубках. І ті, і інші нещодавно грали з Динамо, тому добре знайомі українському вболівальнику. Щоправда, каталонці відтоді неабияк змінилися. Куман перейшов на схему з трьома захисниками, яка не зле працює.

Манчестер Сіті – Тоттенхем

25 квітня, 18:30. Лондон, Вемблі

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Кубок англійської ліги можна не розігрувати, а просто вручати Гвардіолі. Манчестер Сіті за крок від четвертого поспіль Кубка ліги. Фаворитизм перед фіналом вражає: букмекери оцінюють перемогу Сіті в 1.5, а на Тоттенхем дають аж 6.3. А хіба може бути інакше, якщо "шпори" днями звільнили Жозе Моурінью, а лідер команди Харрі Кейн має проблеми зі здоров'ям? Ман Сіті також втратив важливих виконавців (де Брюйне, Стоунз), але Пеп навчився не помічати такі біди. Виліт з Кубка Англії трішки зіпсував "містянам" настрій, однак вони відразу реабілітувалися, впоравшись з Астон Віллою. Чи зіграє у фіналі Олександр Зінченко – велике питання. На тижні він провів увесь матч, тому в неділю Гвардіола може довірити лівий фланг Менді або Канселу.

"Зінченко показав, чому Гвардіола йому довіряє": українця сварять і знайшли прогрес перед 1/2 ЛЧ та битвою за трофей

Аталанта – Болонья

25 квітня, 21:45. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Телетрансляція на каналі "Футбол 2"

Руслан Маліновський набрав прекрасну форму. Його голи та передачі стали основою успішної серії Аталанти, яка бореться за друге місце Серії А. Навесні з результативністю Руслана в топ-чемпіонатах може зрівнятися тільки Лінгард. Водночас українець не має гарантованого місця в стартовому складі. Джан П'єро Гасперіні рано замінює Маліновського, тасує його позиції для комфорту партнерів, а може взагалі залишити зірку збірної України в запасі. Важко передбачити, що підготував для Маліни тренер на наступний матч. Не забуваємо, що в грудні 2019-го Руслан вже забивав Болоньї.

Рома – Аталанта: Маліновський голом і тонною креативу замучив Фонсеку, а рання заміна українця вилізла Гасперіні боком

Ліон – Лілль

25 квітня, 22:00. Ліон, Парк Олімпік Ліон

Пряма трансляція на MEGOGO

Справжня чемпіонська гра. У Франції на титул досі претендують 4 команди – їх розділяє лише три очки. ПСЖ набирає хід, але парижани поки що навіть не перші, лідирує Лілль. Команда Крістофа Галтьє почала регулярно втрачати очки, але амбіції зберігаються. Нещодавня перемога над ПСЖ – гучне підтвердження. За "догами" дуже цікаво спостерігати, там купа яскравих персонажів і молодих талантів. Ні Лілль, ні Ліон не можуть дозволити собі втратити очки, обом потрібна перемога. Для "ткачів" питання не лише в титулі. Другий поспіль проліт повз ЛЧ стане великим фінансовим ударом.

Маліновський опустив Юве, перший трофей Кумана з Барсою, гуру Тухель і переполох у Баварії – огляд вікенду