Дружина Маліновського розсекретила головний стимул, який змушує Руслана забивати у Серії А у другому матчі поспіль
Український легіонер Аталанти Руслан Маліновський знову забив за свою команду. Виявляється, така результативність приносить українцю дивіденти не лише у футболі.
"Розкрию невеличкий секрет... Знаєте чому Руслан знову забив? Ми домовились, що у нашому будинку торт з'явиться лише після забитого м'яча.
Гол Маліновського у відеоогляді матчу Рома – Аталанта – 1:1
Інакше його було не зупинити, адже він такий солодкоїжка! І мене постійно підбиває. Однак, хто знав, що він так швидко зможе вийти зі складного положення?!" – написала Роксана на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, минулого туру Руслан відзначився у воротах Ювентуса, а напередодні забив Ромі.
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