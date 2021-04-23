Український легіонер Аталанти Руслан Маліновський знову забив за свою команду. Виявляється, така результативність приносить українцю дивіденти не лише у футболі.

"Розкрию невеличкий секрет... Знаєте чому Руслан знову забив? Ми домовились, що у нашому будинку торт з'явиться лише після забитого м'яча.

Гол Маліновського у відеоогляді матчу Рома – Аталанта – 1:1

Інакше його було не зупинити, адже він такий солодкоїжка! І мене постійно підбиває. Однак, хто знав, що він так швидко зможе вийти зі складного положення?!" – написала Роксана на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, минулого туру Руслан відзначився у воротах Ювентуса, а напередодні забив Ромі.

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