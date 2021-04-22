Рома – Аталанта – відео гола Маліновського
20:08 - Читать на русском
Рома зустрічається з Аталантою в рамках 32 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".
Аталанта бадьоро розпочала зустріч, тому нульовий рахунок протримався недовго.
Маліновський проти Фонсеки: онлайн-трансляція матчу Рома – Аталанта
Затяжна атака бергамасків завершилась прострілом Госенса з лівого флангу, який потужним ударом замкнув Руслан Маліновський, випередивши одразу кількох захисників.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter