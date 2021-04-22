Рома поділила очки з Аталантою (1:1) в матчі 32 туру Серії А. Огляд поєдинку та гри Руслана Маліновського читайте на "Футбол 24".

На вихідних Маліновський вперше за довгий час не потрапив у стартовий склад Аталанти, але його феєрія (4 асисти у двох матчах) мала продовження. Руслан вийшов на заміну та забив переможний гол у ворота Ювентуса.

Цей успіх закріпив позиції бергамасків у зоні Ліги чемпіонів і підвищив шанси на друге місце. Сьогодні в суперниках була кризова Рома, яка виграла лише один з 5 попередніх матчів Серії А та впала аж на сьому сходинку.

Маліновський повернувся в старт, але не отримав у розпорядження звичний для себе правий край. Як завжди, тренер пожертвував комфортом українця заради Ілічіча, який грає виключно справа в атаці. Руслан же отримав подвійну роль. Моментами він діяв, як лівий атакувальний хавбек, моментами – в ролі "десятки" під двома форвардами.

Маліна засяяв сьогодні у всіх красі. А розпочав бомбити вже зі стартовим свистком. Віддає п'ятою прихований пас на Сапату, а через пару хвилин сам потужно стріляє з гострого кута – на місці голкіпер.

У середині тайму гості розігнали дві швидкі атаки з Русланом у головній ролі. Спершу українець класно віддав на Сапату (неточний удар), потім відмінно покотив Ілічічу (парирував воротар). Прекрасні зрячі передачі (ще одна подібна атака виникла наприкінці першого тайму, але там Меле зажував епізод і все завершилося незручним ударом Руса по горобцях). Маліновський був на висоті, підводили партнери.

Рома – Аталанта – відео гола Маліновського

Втім, незабаром команда виправилася і віддала "борг" Маліновському. Хороший випад за участю Ілічіча, Сапати та Гозенса завершився голом Руслана – він замкнув простріл німця з лівого флангу. Маліновський з березня взяв безпосередню участь у 8 голах Серії А (3 голи, 5 асистів). Це найкращий показник у топ-чемпіонатах на рівні з Лінгардом, запевняє Opta.

8 - Since March 2021, Ruslan #Malinovskiy has been involved in 8 goals in Serie A (three goals and five assists), a joint-record for a midfielder in the period in the Top-5 European Leagues, alongside Jesse Lingard. Sculptor.#RomaAtalanta #SerieA pic.twitter.com/G6WBzwqzJC — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 22, 2021

Аталанта домінувала над Ромою. Топові атаки, постійні удари з вигідних позицій, високий пресинг, під яким поплили римляни. Гості могли забивати значно більше до перерви. Рому від передчасної ганьби врятував Лопес – голкіпер потягнув 6 ударів з меж штрафного майданчика (чудові шанси забити мали Сапата, Ілічіч і Фройлер).

Команда Паулу Фонсеки за перший тайм не створила нічого. Було непогане закидання Крістанте з глибини з подальшим заблокованим ударом Пеллегріні, а також неточний удар Джеко. Все. Просто жах.

Другий тайм також розпочався з атак Аталанти. Маліновський заробив перспективний штрафний, але пробив у стінку. Через кілька миттєвостей Руслан з Ілічічем розіграв ефектну стінку та вивів на удар Ромеро – захисник дивом не забив.

Рома огризнулася напівмоментами (Верету неточно зі стандарту, Мхітарян пробив повз ціль з лінії штрафного), але все було під контролем Аталанти. Джан П'єро Гасперіні на 60-й хвилині зняв з гри Маліновського та Ілічіча, випустивши Пашаліча та Мурієля. Останній відразу ж мав забивати, якби влучив у порожній кут з пасу Сапати.

Аталанта ускладнила собі життя у середині тайму, коли Гозенс отримав дві жовті картки за два нестрашні фоли та залишив Аталанту в меншості. Рома відчула запах крові та пішла великими силами в атаку. Один напівмомент, другий... Джеко вистрелив над воротами. А потім прийшов гол. Крістанте здалеку вистрелив у кут воріт – Голліні парирувати не зумів. Як тут не згадати, що в першому таймі Браяна пресингував саме Маліновський. А тут йому вільно дали підготувати удар.

Господарі влаштували фінальний штурм і змусили Аталанту грати на відбій. Два моменти мав Джеко: раз потягнув голкіпер, раз м'яч полетів над поперечиною. Ще міг забивати Перес. Бергамаски вистояли, але було дуже нервово. Якби ж Мурієль краще реалізовував свої шанси, можна було б і перемогу вирвати, а так довелося відстоювати нічию. Аталанта набрала 65 очок і піднялася на третє місце. Рома з 55 балами йде сьомою.

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