Украинец вышел на поле римского красавца Олимпико в стартовом составе Аталанты, отыграв почти час, и этого оказалось достаточно, чтобы попасть на первые полосы итальянских газет. Руслан умело дирижировал оркестром из Бергамо, пытался действовать остро и нестандартно. Оборона Фонсеки изрядно настрадалась от креативных передач нашего хавбека (4 ключевые), в конце концов он записал в свой актив единственный результативный удар у гостей. Малиновский – топ, считает спортивная пресса Апеннин.

Рома – Аталанта: Малиновский голом и тонной креатива замучил Фонсеку, а ранняя замена украинца вылезла Гасперини боком

Авторитетная La Gazzetta dello Sport наградила украинского хавбека самым высоким баллом серди всех игроков – 7,5. Он обошел не только активных партнеров – Паломино с Сапатой (в обоих по 7), но и феноменального в тот вечер Пау Лопеса, который запомнился 8-я сейвами. "Очень вдохновенный, с горячей ногой: сначала дважды выводит Сапату на ударную позицию, а вскоре сам прорывается к воротам соперника. Малиновский проскользнул между Ибаньесом и Кристанте, как нож сквозь масло".

Fantamagazine восторгается формой одного из лидеров нашей сборной: "В первом тайме он – душа команды. Да, Руслан открыл счет, но у него было еще несколько потенциально результативных передач, если бы партнеры действовали более хладнокровно. Вероятно, Гасперини поспешил с заменой украинца, вместо которого вышел Пашалич. Хорватскому футболисту не хватало концентрации.

Волшебный момент Малиновского продолжается – после Юве забивает римлянам". Руслан заслужил прекрасные 7 баллов, вместе с титулом MVP, правда бергамаскам достается за провальную концовку. Мол, относительно быстрый мяч немного расслабил команду, которая отдала инициативу" джалоросси ", прежде всего из-за необязательного удаления.

Метаморфозы воспитанника Шахтера – главный месседж Bergamoesport после римского мира. "Малиновский наконец-то возродился и вытеснил бледного дублера, который до недавнего времени не мог найти себе места в кадровой иерархии Гасперини. Сейчас все иначе: Ювентус и Рома пополнили список" жертв "роскошной формы украинца. Похоже, мистер поторопился с заменой, ведь Пашалич не выглядел острее" , – говорится в материале Микаэля Ди Чиаро. Руслану поставили твердую семерку, столько же получили еще трое – Фройлер, де Рон, Паломино, Ромеро.

Гол Малиновского в видеообзоре матча Рома – Аталанта – 1:1

Малиновский пока выигрывает заочную дуэль в депрессивного конкурента Йосипа Иличича, уверяет Сalcioatalanta: "Словенец снова имел плохой день: несколько неточных ударов, много суеты. Он продолжает набирать форму, но этот процесс сильно затянулся. Зато Руслан "в огне". Украинец решает с саблей в руке, точнее – левой ногой. Это уже его 5-й мяч в чемпионате". Красивые комплименты, конечно же, вылились в прекрасную оценку (7). Житомирский сладкоежка – на уровне Сапаты и Ромеро по этому показателю.

Eurosport отмечает диспетчерские навыки 27-летнего полузащитника: "Самый острый в составе гостей до перерыва. После его передач могли отмечаться Иличич и Сапата, хотя второй попал в офсайдную ловушку. Впоследствии украинец берет дело в свои руки, классно сыграв на опережение – 1:0. Gартнеры постоянно ожидали от него чего-то экстраординарного. Раннюю замену Гасперини объяснить сложно". Малиновский, Ромеро и Сапата – лучшие в лагере "нерадзурри" по версии интернет-страницы культового телеканала (у всех – 7).

Руслан – лучший футболист Аталанты прямо сейчас, по мнению журналистов Sportmediaset. "Украинец прекрасно открывается между линиями. Он всегда выходит на поле с правильным настроем и необходимой агрессией, максимально сконцентрирован несмотря на некоторую суетливость. Видно, что ожесточенная конкуренция пошла ему на пользу. Малиновский – №1 в Бергамо на этом отрезке". В конце концов цифры не врут – 2 гола и 4 ассиста в четырех последних матчах. "Ruslan is on fire".

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