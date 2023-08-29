Нападник Зорі Назарій Русин підтвердив, що близький до переходу в Сандерленд ,але офіційної угоди поки що немає.

Нещодавно низка ЗМІ повідомили про перехід Назарія Русина у Сандерленд як завершений факт. Як заявив 24-річний форвард, поки що це не відповідає дійсності, але домовленість про перехід дійсно існує.

– Я вже тривалий час не перебуваю в розташуванні Зорі, бо маю проблеми з лобковою кісткою. Зараз відновлююся під керівництвом реабілітолога львівського Руха Юрія Полігаса. З кожним днем почуваюся все краще.

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– Назарію, тоді одразу про Сандерленд. В деяких ЗМІ вже з'явилися повідомлення, що ти підписав контракт із цим британським клубом.

– Це неправда. Як я міг це зробити, коли не пройшов навіть медогляду в цьому клубі? Тому я й надалі – гравець Зорі.

– Але чи відповідає дійсності інформація, що Сандерленд хоче бачити тебе в своїх лавах?

– Так, як повідомив мій агент Вадим Шаблій, є домовленість про те, що я узаконю ділові стосунки з Сандерлендом терміном на чотири роки з пролонгацією ще на сезон. Мене такий варіант влаштовує.

– І коли це може статися?

– 29 серпня я повинен подати необхідні документи для одержання англійської візи. Сподіваюся, невдовзі всі формальності будуть виконані, і можна буде збиратися на Туманний Альбіон.

– Яку компенсацію отримає Зоря за твій перехід до Сандерленда?

– Це мене не цікавить. Всі фінансові питання в компетенції Шаблія.

– Якою інформацією ти володієш про Сандерленд?

– Недавно підписався на клубний акаунт Сандерленда у Instagram і маю можливість спостерігати за поєдинками цієї команди. Мені імпонує, в якому стилі вона грає. Зараз головне – якнайшвидше позбутися болячок і бути готовим до нового виклику в своїй футбольній кар'єрі, – цитує Русина Sport.ua.

Контракт Назарія із Зорею розрахований до літа 2025 року. Він перебрався у луганську команду з Динамо влітку 2022-го і видав найкращий сезон у кар'єрі – 13 голів і 6 асистів в УПЛ 2022/23. Така результативність привернула увагу Сандерленда, який 6 разів вигравав титул чемпіона Англії, а у минулому сезоні був близьким до виходу в АПЛ, посівши 6 місце в Чемпіоншипі.

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