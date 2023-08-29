Нападающий Зари Назарий Русин подтвердил, что близок к переходу в Сандерленд, но официального соглашения пока нет.

Недавно ряд СМИ сообщили о переходе Назария Русина в Сандерленд как о свершившимся факте. Как заявил 24-летний форвард, пока это не соответствует действительности, но договоренность о переходе действительно существует.

– Я уже долгое время не нахожусь в расположении Зари, потому что у меня проблемы с лобковой костью. Сейчас восстанавливаюсь под руководством реабилитолога львовского Руха Юрия Полигаса. С каждым днем чувствую себя все лучше.

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– Назарий, тогда сразу о Сандерленде. В некоторых СМИ уже появились сообщения о том, что ты подписал контракт с этим британским клубом.

– Это неправда. Как я мог это сделать, когда не прошел медосмотр в этом клубе? Поэтому я и дальше – игрок Зари.

– Но соответствует ли действительности информация, что Сандерленд хочет видеть тебя в своих рядах?

– Да, как сообщил мой агент Вадим Шаблий, есть договоренность о том, что я узаконю деловые отношения с Сандерлендом сроком на четыре года с пролонгацией еще на сезон. Меня такой вариант устраивает.

– И когда это может произойти?

– 29 августа я должен предоставить необходимые документы для получения английской визы. Надеюсь, вскоре все формальности будут соблюдены, и можно будет собираться на Туманный Альбион.

– Какую компенсацию получит Заря за твой переход в Сандерленд?

– Это меня не интересует. Все финансовые вопросы в компетенции Шаблия.

– Какой информацией ты владеешь о Сандерленде?

– Недавно подписался на клубный аккаунт Сандерленда в Instagram и имею возможность наблюдать за поединками этой команды. Мне импонирует, в каком стиле она играет. Сейчас главное – как можно быстрее избавиться от болячек и быть готовым к новому вызову в своей футбольной карьере, – цитирует Русина Sport.ua.

Контракт Назария с Зарей рассчитан до лета 2025 года. Он перебрался в луганскую команду из Динамо летом 2022-го и выдал лучший сезон в карьере – 13 голов и 6 ассистов в УПЛ 2022/23. Такая результативность привлекла внимание Сандерленда, который 6 раз выигрывал титул чемпиона Англии, а в прошлом сезоне был близок к выходу в АПЛ, заняв 6 место в Чемпионшипе.

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