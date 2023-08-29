"Русин? У нього була реальна пропозиція від Шахтаря. Його дуже хотів ван Леувен бачити у своїй команді. Але Шахтар не зумів зробити ту пропозицію, щоб у Євгена Геллера не витримали нерви. Я так розумію, не дочекалися вони тих умовно 4 мільйони євро, які Зоря хотіла – ну плюс-мінус.

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Не можу точно назвати суму, але десь у тому районі. Якби Шахтар наважився зробити цю пропозицію, то Русин міг опинитися у Шахтарі", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Раніше повідомлялось, що Русин вже підписав контракт із Сандерлендом за схемою 3+1. Сума трансферу становитиме 2,5 млн євро плюс приблизно стільки ж бонусами. До слова, раніше продаж Назарія підтвердив і головний тренер "мужиків" Ненад Лалатовіч.

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