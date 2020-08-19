Русин вилікувався від коронавірусу – форвард Динамо за крок від повернення до тренувань

Київське Динамо у повному складі пройшло чергове тестування на COVID-19. Інфікованих у команді немає.

Тести усіх гравців, тренерського штабу і персоналу, задіяного в підготовці першої команди, дали негативний результат, повідомляє прес-служба Динамо.

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Наголошується, що Назарій Русин та Роман Вантух, у яких раніше виявили коронавірус, уже здорові. У п'ятницю, 21 серпня, обом гравцям належить здати контрольні тести. У разі негативних результатів, динамівці повернуться в загальну групу.

До слова, команда Мірчі Луческу продовжує в плановому режимі готуватися до першого матчу чемпіонату України сезону 2020/21 з донецьким Олімпіком, який відбудеться 1 серпня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок гри запланований на 17:00.

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