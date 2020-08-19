Русин вылечился от коронавируса – форвард Динамо в шаге от возвращения к тренировкам

Киевское Динамо в полном составе прошло очередное тестирование на COVID-19. Инфицированных в команде нет.

Тесты всех игроков, тренерского штаба и персонала, задействованного в подготовке первой команды, дали отрицательный результат, сообщает пресс-служба Динамо.

Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – несколько игроков пока вне списка

Отмечается, что Назарий Русин и Роман Вантух, у которых ранее обнаружили коронавирус, уже здоровы. В пятницу, 21 августа, обоим игрокам предстоит сдать контрольные тесты. В случае отрицательных результатов, динамовцы вернутся в общую группу.

К слову, команда Мирчи Луческу продолжает в плановом режиме готовиться к первому матчу чемпионата Украины сезона-2020/21 с донецким Олимпиком, который состоится 1 августа на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Начало игры запланировано на 17:00.

Баварія – Реал у 2007-му: найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів, два вилучення і розплата за Динамо