Баварія – Реал у 2007-му: найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів, два вилучення і розплата за Динамо

Протистояння між Реалом та Баварією на першій стадії плей-офф ЛЧ 2006/07 мало стати справжньою битвою важковаговиків європейського футболу. Груповий турнір обидва суперники пройшли доволі впевнено, проте не без очкових втрат. Баварія з трьома перемогами та трьома нічиїми виграла групу F, в якій її суперниками виступали Інтер, Спартак та Спортінг, а "галактікос" поступилися першим місцем в групі Е міцному Ліону, кольори якого на той час захищала майбутня легенда мадридського клубу – Карім Бензема. До речі, саме в цій групі перебувало київське Динамо, яке в підсумку з двома заліковими пунктами поступилося путівкою до Кубка УЄФА румунській Стяуа.

Наставник Реала Фабіо Капелло перед першою грою у Мадриді був впевненим, що його команда зіграє відмінний матч: "Звичайно, ми б хотіли зіграти перший матч на виїзді, але завтра ми збираємося показати хороший футбол. Я вже вирішив для себе, хто вийде на поле зі стартових хвилин. Єдина проблема в тому, що в грі не візьме участь Серхіо Рамос.

Нам дуже необхідна підтримка наших фанатів. Я знаю, що під час матчів Ліги чемпіонів мадридські вболівальники поводять себе особливо гаряче. Цей матч є дуже важливим для нас, оскільки доля сезону вирішується саме в таких поєдинках. Відзначу при цьому, що вважаю Баварію дуже сильною командою з відмінними гравцями, які в один момент можуть вирішити результат матчу".

Головний тренер Баварії Оттмар Хітцфельд перед грою говорив про те, що переможцем з цієї дуелі вийде команда, яка буде краща готова психологічно: "Обидві команди не перебувають в дійсно гарній формі. І Реал, і ми програли по сім матчів у національних чемпіонатах. Але незважаючи на всі проблеми, я вважаю Реал одним з найкращих клубів світу. І ми, і Реал прагнемо перемогти, але, на мій погляд, успіху досягне та команда, яка краще впорається з тиском".

20 лютого 2007 року. Мадрид. Сантьяго Бернабеу. 80 300 глядачів. 1-й матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Реал – Баварія – 3:2

Голи: Рауль, 10, 28, ван Ністелрой, 34 – Лусіу, 23, ван Боммель, 88

Арбітр: Франк Де Блеекере (Нідерланди)

Реал: Касільяс, Мігель Торрес, Фабіо Каннаваро, Ельгера, Роберто Карлос (Рауль Браво, 59), Бекхем, Гаго, Гуті, Рауль, Ігуаїн (Робінью, 53), ван Ністелрой

Баварія: Кан, Саньйоль, Лусіу, ван Бюйтен, Лам, ван Боммель, Харгрівз, Демікеліс (Саліхаміджич, 46), Швайнштайгер (Шолль, 79), Макай, Подольскі (Пісарро, 61).

Попередження: Демікеліс, 38, Швайнштайгер, 56, Харгрівз, 60

Старт мадридського поєдинку прогнозовано активніше провели господарі поля. Особливо гарний момент для взяття воріт мав ван Ністелрой, але м’яч після удару нідерландського голеадора Реала пролетів над лівим верхнім кутом воріт Олівера Кана. Баварії не вдавалося підібратись до воріт суперника, а тому мюнхенці відповіли лише неточною дальньою спробою ван Боммеля. "Галактікос" продовжували йти вперед та вже на 10-ій хвилині гри здобули свою винагороду: Рауль отримав прекрасну розрізну передачу від ван Ністелроя, обіграв Кана та відправив м’яч у порожні ворота. 1:0, трибуни Сантьяго Бернабеу в екстазі!

Півзахисники Баварії ще кілька разів неточно пробивали здалеку, а згодом на авансцену вийшли оборонці Саньйоль та Лусіу, які влаштували справжній майстер-клас партнерам по команді: Віллі виконав подачу з правого флангу, а Лусіу "перевисів" у повітрі Ельгеру та головою відправив м’яч точно у кут воріт Касільяса. Йшла 23-тя хвилина зустрічі.

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Реалу не знадобилося багато часу для того, щоб прийти до тями. Підопічні Фабіо Капелло пішли вперед та дуже швидко повернули собі перевагу в один м’яч. Девід Бекхем виконав подачу з кутового, а Ельгера віддав Лусіу "боржок", вигравши у бразильця другий поверх та відправивши м’яч прямо на дальню стійку, де чатував Рауль. Дубль від капітана "галактікос" вже в середині першого тайму. На цьому Мадрид не зупинився, а за справу знову взявся Бекс: прекрасна подача у штрафний, де оборонці Баварії чомусь залишили абсолютно вільного ван Ністелроя – 3:1, Реал робить вагому заявку на успіх ще до перерви.

У другій половині гри підопічні Капелло мали кілька нагод для того, щоб робити рахунок розгромним, проте Кан спочатку не дав забити Ігуаїну, а згодом у карколомному стрибку витягнув "фірмовий" штрафний від Бекхема. Рахунок не влаштовував Баварію, а тому підопічні Хітцфельда не соромилися "шукати щастя" біля воріт суперника. Парочку моментів мав Рой Макай, проте їх важко було назвати стовідсотковими. Полоскотав нерви власних вболівальників Касільяс, який невдало зіграв на виході при подачі зі штрафного, проте м’яч після удару Клаудіо Пісарро влучив у сітку воріт із зовнішнього боку. Ще за кілька хвилин Пісарро мав просто вбивчий момент: перуанський форвард легко обіграв у штрафному Рауля Браво та Ельгеру, після чого пробивав у правий нижній від себе кут. Касільяс продемонстрував дива реакції та врятував Реал!

Гості відчутно збільшували тиск на ворота Реала, а оборона "галактікос" тріщала по швах: Пісарро знову пробивав, але тепер вже з-за меж штрафного майданчика – Касільяс знову вийшов переможцем дуелі. Та за кілька хвилин Реал таки не витримав: Рауль Браво після флангового навісу вкрай невдало вибив м’яч головою, а ван Боммель "розстріляв" Касільяса приблизно з лінії штрафного. Хтозна, чи припустився би подібної помилки Роберто Карлос, через пошкодження якого і з’явився на полі Рауль Браво, проте факт залишався фактом – Реал не втримав комфортну перевагу у два м’ячі та мусив їхати до Мюнхена із доволі слизьким гандикапом.

Фабіо Капелло, після гри: "Баварія провела в другому таймі три заміни, кожна з яких посилила гру. Після перерви суперник частіше використовував довгі передачі, багато з яких проходили. Ми ж, вважаю, не зуміли впоратися з психологічним тиском. Щось подібне відбувається з тенісистами у вирішальний момент поєдинку. Хочу подякувати вболівальникам, вони надали нам сьогодні велику підтримку. Сьогодні дуже важливо було здобути перемогу".

Оттмар Хітцфельд, після гри: "Реал почав зустріч краще, тоді як у нас відразу виникли проблеми в обороні. Після голу нам, начебто, вдалося увійти в гру. Але досить швидко ми пропустили другий м'яч, мої хлопці грубо помилялися в захисті. Те ж саме можна сказати і про третій гол. Після деяких змін у складі по ходу другого тайму наші дії стали більш динамічними, і другий гол у ворота Реала став нагородою за це. Футбол, показаний нами після перерви, дозволяє дивитися в майбутнє з оптимізмом, хоча нам треба терміново латати дірки в обороні. І не можна так часто втрачати м’яч у простих ситуаціях. Я ніколи не мирюся з поразкою, але цей результат слід визнати вдалим".

Безпосередньо перед матчем-відповіддю Хітцфельд звучав ще більш впевнено: "Реал – вразливий. Головний тренер команди Фабіо Капелло є майстром побудови оборонної гри, але саме в обороні його команда діє слабко. Думаю, матч у Мадриді підтверджує правоту моїх слів. Нам необхідно протягом всього матчу створювати тиск на оборону Реала, і тоді результат має прийти".

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7 березня 2007 року. Мюнхен. Альянц-Арена. 66 000 глядачів. Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Баварія – Реал – 2:1

Голи: Макай, 1, Лусіу, 66 – ван Ністелрой, 83, з пенальті

Арбітр: Любош Міхел (Словаччина)

Баварія: Кан, Саньйоль (Гьорлітц, 85), Лусіу, ван Бюйтен, Лам, ван Боммель, Харгрівз, Саліхаміджич, Швайнштайгер, Макай (Пісарро, 69), Подольскі (Демікеліс, 88)

Реал: Касільяс, Мігель Торрес, Рамос, Ельгера, Роберто Карлос, Мамаду Діарра, Гаго (Робінью, 75), Емерсон (Гуті, 32), Рауль, Ігуаїн (Кассано, 46), ван Ністелрой

Попередження: ван Боммель, 24, Подольскі, 45 – Рамос, 8, Гуті, 55, Мамаду Діарра, 61

Вилучення: ван Боммель, 82 (друга жовта картка) – Мамаду Діарра, 82 (друга жовта картка)

Матч-відповідь розпочався справжнім "ураганом": не встигли мадридці розіграти м’яч із центру поля, як Роберто Карлос "подарував" його Оуену Харгрівзу, британець пробіг флангом та виклав м’яч під удар Макаю – 1:0 на 10-ій секунді. Гол нідерландського нападника Баварії досі залишається найшвидшим взяттям воріт за всю історію Ліги чемпіонів.

Шокований Реал не одразу прийшов до тями, гості могли пропустити ще двічі від Подольскі та Макая, проте обидва рази команду виручив Касільяс. Трохи пізніше Швайнштайгер небезпечно пробивав здалеку, але у ворота не влучив, а ще через кілька хвилин ван Бюйтен підключився до атаки своєї команди та небезпечно пробивав головою, проте Ікер знову став рятівником Реала. "Галактікос" досягнули оборонних редутів суперника вже ближче до кінця першого тайму. Свої можливості забити по черзі змарнували Ігуаїн, Гуті та ван Ністелрой, проте навряд чи один з їхніх моментів можна було назвати дійсно небезпечним. Реал тим часом продовжував атакувати. Намагався виправитись за свою помилку Роберто Карлос, але удар здалеку від знаного майстра дальніх "гармат" вийшов не дуже акцентованим. Найреальніший момент у складі Реала наприкінці тайму мав Рауль, проте його удар пройшов трохи повз ближню дев’ятку воріт Олівера Кана.

Після перерви суперники обмінялися гострими моментами: ван Боммелю з ближньої дистанції не вдалося переграти Касільяса, а Кассано змарнував не менш перспективний момент у контратаці, пробивши вище воріт з вигідної позиції. Невдовзі Рауль та ван Ністелрой вдвох створили просто фантастичну нагоду для гостей: капітан Реала виконав подачу з лівого флангу, а Рууд "розстрілював" Кана ударом головою, проте голкіпер Баварії виконав класний сейв.

"Не забиваєш ти – забивають тобі". Баварія використала свою нагоду після подачі кутового, а Лусіу знову став злим генієм для Мадрида. Цього разу бразилець "прочавив" у штрафному молодого Серхіо Рамоса і головою відправив м’яч у кут воріт Реала. 2:0, і Мадриду для порятунку необхідно було забивати вже двічі. А ще за кілька хвилин гості могли опинитися вже у зовсім незручному становищі: Саньйоль виконав подачу зі штрафного, а Саліхаміджич без перешкод пробивав головою, проте м’яч пройшов у міліметрах від правої стійки воріт Касільяса.

"Галактікос" все ніяк не могли підібратися до штрафного суперника, але отримали таки свій шанс наприкінці поєдинку. Кассано віддав класну передачу на Робінью, якого, можливо навіть випадково "поклав" на газон у штрафному Лусіу. Любош Міхел був невблаганним та вказав на "позначку", а за той час, поки ван Ністелрой готувався пробити пенальті, вилучив ван Боммеля та Діарра. Обидва хавбеки отримали другі попередження в матчі через свою нетерплячість, перетинаючи лінію штрафного майданчика ще до удару.

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Ван Ністелрой чітко реалізував пенальті, отже, для проходу в наступний раунд Реалу необхідний був ще один м’яч. Мадридцям навіть вдалося його забити, проте Міхел не зарахував результативний удар Рамоса через гру рукою в момент прийому м’яча. На останній кутовий до штрафного Баварії прибіг навіть Касільяс, і саме він опинився в епіцентрі подій: Ікер врізався в Олівера Кана, після чого голкіпери провели напружену розмову на підвищених тонах. У підсумку, підопічні Хітцфельда виграли зі зручним для себе рахунком та пройшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Оттмар Хітцфельд, після матчу-відповіді: "Останні хвилини зустрічі були дуже нервовими, хотілося б цього уникнути. У перші півгодини ми грали краще, потім Реал перехопив ініціативу. У другому таймі ми знову виглядали краще, атакуючи навіть після пропущеного гола. Я дуже гордий за хлопців, адже Реал – неймовірно сильна команда".

Фабіо Капелло, після матчу-відповіді: "Швидкий гол повністю змінив хід матчу – весь наш план на гру і вся підготовка до неї були викинуті в кошик для сміття. Ми потрапили в дуже погану ситуацію. Реал провів хороший матч, мав багато моментів, але нам не пощастило – не змогли забити в першому таймі. Я не вважаю перемогу Баварії заслуженою, адже в Олівера Кана було набагато більше роботи, ніж в Ікера Касільяса. Окрім цього, мене дивує й інше – ми забили Баварії чотири м'ячі, але і цього виявилося недостатньо".

Отже, саме Баварія прокрокувала у чвертьфінал Ліги чемпіонів того сезону, але там на неї вже чекав Мілан Карло Анчелотті, який і вибив німецьку команду з турніру (4:2 за підсумками двох зустрічей) та дійшов до фіналу, де взяв важливий реванш у Ліверпуля за поразку дворічної давнини.

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