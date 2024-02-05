"Сім'я Русина зараз тут, тож я помітив у ньому різницю. Це очевидні речі, якщо ви батько і живете далеко, навіть якщо ви живете в різних частинах Великобританії. Очевидно, там, звідки Назарій, також триває війна, і він був далеко від дружини та дитини. Вони зараз тут, що є фантастичним для нього на особистому рівні. Весь час його англійська вдосконалюється.

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Русин матиме кращі зв’язки зі своїми товаришами по команді на полі, зараз я думаю, що його енергія, пресинг і робоча етика чудові. Просто бракує цього зв’язку. Я також думаю, що більшу частину своєї кар'єри, або 75 відсотків, він грав на позиції лівого вінгера або лівого нападника. Я не кажу, що Русин – не центрфорвард, я кажу, що він більше, ніж це.

Було цікаво, що сьогодні він забив, тягнучись у широку позицію, яка йому подобається. Я був дуже задоволений ним і Мейсоном також. Багато говорять про пошук підсилення, але моя робота полягає в тому, щоб працювати з гравцями, які вже в команді, і я дуже задоволений ними відтоді, як прийшов у клуб", – цитує Біла wearesunderland.

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