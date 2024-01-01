"Історія сьогоднішньої гри про те, як форвард забив гол для Сандерленда. Русин заслужив свій гол. Йому було важко – його дружини і дітей тут немає. Мабуть, це важко для нього, коли все це відбувається на його батьківщині. Він тут шість місяців, і зараз в нього вже третій тренер. Я радий за нього.

Русин забив за Сандерленд дебютний гол у Чемпіоншипі – відео влучного удару

Можна підписати талановитого гравця, але має бути комфортне оточення. Ми маємо зробити багато, щоб допомогти людям улаштуватися. Цей гол принесе Русину користь. Люди можуть не помітити, як важко йому було в останні місяці. Хлопець приїхав без своєї сім'ї, вчить нову мову, не забиває до цього моменту. Але я думаю, що це чудовий гол для бомбардира, він вибіг перед захисником і забив. Овації стадіону – ось це початок року. Хороша робота, Назаре.

Найважливішим було здобути домашню перемогу над командою Престон, яка перебувала поруч із нами. Ця гра була доволі рівною, а ми використали свій шанс. Сім днів тому ми обіграли Лідс, тому поразка від Шеффілд Венсдей розчарувала. Нам потрібно знайти спосіб повернутися до того, що ми робили на початку сезону", – цитує Біла BeinSports.

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