Український форвард Назарій Русин 1 січня 2024 року відзначився забитим голом у матчі Сандерленд – Престон.

Назарій Русин не грав за першу команду Сандерленда з 25 листопада (8 матчів). У перший день 2024 року українець отримав шанс від головного тренера Майкла Біла і одразу ним скористався.

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Наприкінці першого тайму Русин відзначився голом, зробивши рахунок 2:0. На 45-й хвилині форвард Сандерленда вдало зіграв на випередження, ударом у дотик завершивши швидку атаку "чорних котів".

Це дебютний гол 25-річного кандидата у збірну України за першу команду Сандерленда. Раніше Назарій Русин забив Арсеналу в матчі молодіжних команд.

Відео гола Назарія Русина за Сандерленд 01 01 2024