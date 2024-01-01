"История сегодняшней игры о том, как форвард забил гол для Сандерленда. Русин заслужил свой гол. Ему было тяжело – его жены и детей здесь нет. Пожалуй, это тяжело для него, когда все это происходит на его родине. Он здесь шесть месяцев, и сейчас у него уже третий тренер, я рад за него.

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Можно подписать талантливого игрока, но должно быть комфортное окружение. Мы должны сделать многое, чтобы помочь людям устроиться. Этот гол принесет Русину пользу. Люди могут не заметить, как тяжело ему было в последние месяцы. Парень приехал без своей семьи, учит новый язык, не забивает до этого момента. Но я думаю, что это отличный гол для бомбардира, он выбежал перед защитником и забил. Овации стадиона – вот это начало года. Хорошая работа, Назар.

Важнейшим было одержать домашнюю победу над командой Престон, находившейся рядом с нами. Эта игра была достаточно равной, а мы использовали свой шанс. Семь дней назад мы обыграли Лидс, поэтому поражение от Шеффилд Венсдей разочаровало. Нам нужно найти способ вернуться к тому, что мы делали в начале сезона", – цитирует Била BeinSports.

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