"Це був справді хороший матч. Ми хотіли спробувати взяти гру під свій контроль. Думаю, що в першому таймі у нас був один хороший шанс, і ми отримували м'яч у хороших зонах, у їхньому штрафному. Я очікував, що ми зможемо отримати щось із цих можливостей. Ми пропустили зі стандарту. Нам не пощастило з рикошетом, але зараз це відбувається надто часто у важливих матчах, і нам потрібно працювати над цим.

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Наша реакція була фантастичною і ми забили гол. Після цього в нас були один або два моменти, звичайно, у Кларка, який, можливо, потрібно було використати краще. Можливо, було недостатньо футболістів атаки у фінальній третині, щоб пробити по воротах, тому що ми мали можливість забити. Зрештою, якщо ти можеш виграти, то це дуже важливо.

Мейсон забив минулого тижня, а Русин – сьогодні. Робоча етика цих двох не може не тішити. Чи достатньо у нас людей поруч із ними, коли ми, наприклад, передаємо м'яч? Для впевненості Мейсона і Русина дуже важливо забивати. Для команди важливо, щоб центрфорвард також забивав. Я знаю, що воротар хотів би працювати краще, але в першому таймі був великий шанс, коли їхній хлопець врятував ворота на лінії, і ми хотіли б працювати краще. За всі 90 хвилин я не хотів би, щоб хтось казав, що ми отримали очко тільки тому, що їхній воротар погано впорався з ударом Назарія. Ми більш ніж заслужили на своє очко сьогодні", – цитує Біла wearesunderland.

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