"Это был действительно хороший матч. Мы хотели попытаться взять игру под свой контроль. Думаю, что в первом тайме у нас был один хороший шанс, и мы получали мяч в хороших зонах, в их штрафной. Я ожидал, что мы сможем извлечь что-то из этих возможностей. Мы пропустили со стандарта. Нам не повезло с рикошетом, но сейчас это происходит слишком часто в важных матчах, и нам нужно работать над этим.

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Наша реакция была фантастической и мы забили гол. После этого у нас были один или два момента, конечно, у Кларка, который, возможно, нужно было использовать лучше. Возможно, было недостаточно футболистов атаки в финальной трети, чтобы пробить по воротам, потому что мы имели возможность забить. В конце концов, если ты можешь выиграть, то это очень важно.

Мейсон забил на прошлой неделе, а Русин – сегодня. Рабочая этика этих двоих не может не радовать. Достаточно ли у нас людей рядом с ними, когда мы, например, передаем мяч? Для уверенности Мейсона и Русина очень важно забивать. Для команды важно, чтобы центрфорвард также забивал. Я знаю, что вратарь хотел бы сработать лучше, но в первом тайме был большой шанс, когда их парень спас ворота на линии, и мы хотели бы работать лучше. За все 90 минут я не хотел бы, чтобы кто-то говорил, что мы получили очко только потому, что их вратарь плохо справился с ударом Назария. Мы более чем заслужили свое очко сегодня", – цитирует Била wearesunderland.

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