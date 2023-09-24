Чемпіоншип, 8 тур

Сандерленд – Кардіфф – 0:1

Гол: Макгіннес, 87

Сандерленд приймав Кардіфф після серії з трьох перемог поспіль. Назарій Русин вперше потрапив до заявки "чорних котів", але поки лише запас.

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Команди створили обмаль моментів, і все котилося до нульової нічиєї. Втім, на 87-й хвилині захисник Кардіффа Еван Макгіннес відкрив рахунок. Керманич Сандерленда Тоні Моубрей відразу кинув у бій Назарія Русина. Українець встиг виграти одну дуель, віддати передачу партнеру під удар, але для порятунку очок цього було замало.

Тепер у Кардіффа і Сандерленда по 13 пунктів. Команда Русина тримається в зоні плей-офф завдяки кращій різниці голів, а в наступному турі зіграє на полі найгіршої команди Чемпіоншипу – Шеффілд Венсдей.

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