Чемпионшип, 8 тур

Сандерленд – Кардифф – 0:1

Гол: Макгиннес, 87

Сандерленд принимал Кардифф после серии из трех побед подряд. Назарий Русин впервые попал в заявку "черных котов", но пока только запас.

АПЛ: Челси проиграл еще и Астон Вилле дома – Мудрик создал момент матча, но стал жертвой удаления, провалы новичков

Команды создали мало моментов, и все катилось к нулевой ничьей. Впрочем, на 87-й минуте защитник Кардиффа Эван Макгиннес открыл счет. Рулевой Сандерленда Тони Моубрей сразу бросил в бой Назария Русина. Украинец успел выиграть одну дуэль, отдать передачу партнеру под удар, но для спасения очков этого было мало.

Теперь у Кардиффа и Сандерленда по 13 пунктов. Команда Русина держится в зоне плей-офф благодаря лучшей разнице голов, а в следующем туре сыграет на поле худшей команды Чемпионшипа – Шеффилд Уэнсдей.

Арсенал расписал боевую ничью в дерби с Тоттенхэмом – Зинченко разогнал голевую атаку, Сон забил 150-й гол