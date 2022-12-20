"Думаю, йому треба покинути нинішню команду та перейти в АПЛ. ПСЖ – великий клуб, але, думаю, він зробив у Лізі 1 все, що міг.

ЧС-2022: Макрон зізнався, як заспокоював Мбаппе після поразки у фіналі Мундіалю

Якщо він хоче досягти рівня Мессі чи Роналду, йому потрібно перейти у Реал чи Манчестер Юнайтед", – цитує Руні BeSoccer з посиланням на Sports 18.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу Мбаппе оформив хет-трик і забив свій гол у серії післяматчевих пенальті, однак цього не вистачило, аби вдруге поспіль завоювати Кубок Мундіалю. Натомість 24-річний француз став найкращим бомбардиром турніру з 8 голами і здобув "Золотий бутс".

Мессі з двома зброєносцями, старий феномен і герої Африки – символічна збірна ЧС-2022 від "Футбол 24" + альтернатива