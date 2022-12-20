"Думаю, ему нужно покинуть нынешнюю команду и перейти в АПЛ. ПСЖ – большой клуб, но, думаю, он сделал в Лиге 1 все, что мог.

ЧМ-2022: Макрон признался, как успокаивал Мбаппе после поражения в финале Мундиаля

Если он хочет достичь уровня Месси или Роналду, ему нужно перейти в Реал или Манчестер Юнайтед", – сказал Руни BeSoccer со ссылкой на Sports 18.

Напомним, в финале чемпионата мира Мбаппе оформил хет-трик и забил свой гол в серии послематчевых пенальти, однако этого не хватило, чтобы во второй раз завоевать Кубок Мундиаля. 24-летний француз стал лучшим бомбардиром турнира с 8 голами и завоевал "Золотой бутс".

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