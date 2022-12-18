"Ми сильно поступалися після першого тайму. Такі камбеки вже траплялися, але це велика рідкість у футболі. Приголомшливо. Те, що зробив Мбаппе – незвичайно, але це заслуга всієї команди.

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Кіліан – чудовий гравець, але він молодий, я нагадав, що йому лише 24 роки. Він став найкращим бомбардиром цього чемпіонату світу. Він уже був чемпіоном, а тепер дійшов до фіналу. Мені так само сумно, як і йому. Команда змусила нас дуже пишатися, зрештою ми програли футбольний матч. Це спорт", – цитує Макрона RMC Sport.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 збірна Франції у серії післяматчевих пенальті поступилась Аргентині. Мбаппе двічі рятував "трикольорових": протягом двох хвилин оформив кембек, перевівши гру у додатковий час, а у овертаймі забив втретє, дозволивши виявити переможця завдяки одинадцятиметровим. Окрім того, Кіліан став найкращим бомбардиром турніру з 8-ма голами.

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