Руні не реалізував післяматчевий пенальті – ДС Юнайтед драматично вилетів з плей-офф MLS

У поєдинку першого раунду плей-офф MLS ДС Юнайтед в серії післяматчевих пенальті програв Коламбус Крю. Одним з антигероїв зустрічі став екс-нападник МЮ Вейн Руні.

ДС Юнайтед припинив боротьбу за чемпіонство MLS. Вейн Руні та компанія в серії післяматчевих пенальті поступились Коламбус Крю.

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Саме англійський нападник не зумів реалізувати перший удар у серії, яка завершилась перемогою Коламбус Крю з рахунком 3:2. Основний час поєдинку завершився внічию 1:1, а у екстра-таймі команди ще раз обмінялись голами.

До слова, раніше боротьбу за чемпіонство припинив ще один зірковий нападник – Златан Ібрагімовіч.

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