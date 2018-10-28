Ібракадабра, нерозкритий талант Венгера, голеадор із Карабобо – рейтинг найпопулярніших футболок МЛС

Північноамериканська МЛС склала рейтинг найпопулярніших серед уболівальників футболок зіркових гравців ліги. У лідерах – ексцентричний форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч.

37-річний шведський ветеран – найпопулярніший гравець у заокеанській лізі, якщо зважати на кількість проданих футболок із його прізвищем на спині. Про це свідчать дані з офіційного Інстаграм МЛС.

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У рейтингу топів МЛС Ібрагімовіч випередив мексиканського вінгера Лос-Анджелеса Карлоса Велу, який так і не зумів розкритися в лондонському Арсеналі часів Арсена Венгера попри беззаперечну довіру французького фахівця. Несподівано замкнув трійку лідерів венесуельський форвард Атланти Йозеф Мартінес.

Уродженець штату Карабобо за неповні два роки в Північній Америці "наколотив" 49 м'ячів у 54-х матчах, і є чи не єдиною радістю для нужденних через економічну кризу співвітчизників.

Цікаво, що ще один зірковий гравець із Європи, легендарний "Шрек" Вейн Руні, який лише влітку перебрався за океан із Евертона, став у рейтингу четвертим. Замкнув п'ятірку лідерів молода надія Парагваю, атакувальний хавбек Мігель Альмірон. Він, як і Мартінес, виступає за Атланту Юнайтед.

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