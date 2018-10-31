Топ-10 зірок МЛС: вожак Ібрагімовіч та нестримний Руні – як для них склався регулярний сезон

У США завершився регулярний сезон МЛС, де виступають такі зірки, як Златан Ібрагімовіч, Вейн Руні, Давід Вілья та інші. "Футбол 24" зазирнув на інший берег Атлантичного океану, щоб розповісти про успіхи 10 найзірковіших гравців американської першості.

Чемпіонат світу-1994 став поштовхом для розвитку футболу у Сполучених Штатах, внаслідок чого була створена МЛС (Major League Soccer). Американські клуби масово дотримуються політики придбання зіркових ветеранів – від Девіда Бекхема до Златана Ібрагімовіча.

Регулярний сезон-2018 по-різному склався для зірок, що виступають за океаном. Одним вдалось пробитись у плей-офф, а хтось буде змушений дивитись його по телевізору. "Футбол 24" представляє топ-10 найяскравіших гравців МЛС.

10. Карлос Вела (Лос-Анджелес)

Екс-футболіст лондонського Арсенала та Реал Сосьєдада Карлос Вела переїхав у США взимку цього року, долучившись до клубу Лос-Анджелес, який щойно увійшов в МЛС.

Дебютний сезон для мексиканця та його команди вийшов напрочуд вдалим. У 28 матчах чемпіонату Вела забив 14 голів і віддав 10 асистів, при цьому вдало впорався з роллю будівельника атак. Лос-Анджелес під керівництвом екс-наставника збірної США та Суонсі Боба Бредлі до останнього боровся за “золото” в Західній конференції, але в останньому турі програв Канзас Сіті, який у підсумку і посів першу сходинку.

Команда з Каліфорнії задовольнилась третьою сходинкою і розпочне плей-офф зі стадії 1/8 фіналу, де їй протистоятиме переможець МЛС-2009 Реал Солт Лейк. Як для дебютного сезону, хороший результат для клубу та Вели.

До речі, за кількістю проданих футболок мексиканський нападник посів другу сходинку, поступившись лише Златану Ібрагімовічу.

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9. Ешлі Коул (Лос-Анджелес Гелаксі)

Після 7,5 років у Челсі кар’єра Ешлі Коула пішла на спад. За півтора роки в Ромі англієць провів 11 поєдинків і запам’ятався лише палінням цигарки.

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Перейшовши в Лос-Анджелес Гелаксі, Ешлі став одним з лідерів команди та отримав капітанську пов’язку. Але сам клуб із Каліфорнії переживає кризовий період.

Попри придбання у напад самого Златана Ібрагімовіча, “синьо-біло-золоті” демонстрували нестабільну гру та результати, через що головного тренера Зігфріда Шміда вимагали відправити у відставку. В останньому, 34 турі, залишалось лише перемогти вдома Динамо Х'юстон, який вже ні на що не претендував. Але Гелаксі, ведучи в рахунку 2:0, примудрився програти 2:3 і пролетіти повз плей-офф вдруге поспіль.

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Сам Ешлі був однією зі світлих плям у каліфорнійському вирі. 1 гол та 9 асистів – дуже непогано, як для 37-річного захисника. Але ці досягнення згасають на фоні загальнокомандного провалу.

8. Себастьян Джовінко (Торонто)

Італійський нападник Себастьян Джовінко поїхав на заробітки до Північної Америки ще у 2015 році, не дочекавшись героїчного виходу Ювентуса у фінал Ліги чемпіонів. Футболіст захищає кольори канадського Торонто і вже в перший свій сезон став найкращим бомбардиром з 22 голами, а через 2 роки виграв МЛС. Причому канадці у фіналі помстились Сіетл Саундерс, який переграв їх на цій же стадії роком раніше. Італієць відзначився переможним асистом.

Цьогоріч Себастьян продовжив стабільно відзначатись результативними діями. У 28 іграх він забив 13 голів та віддав 7 асистів, але “червоні” не змогли захистити титул і вже впали з трону, не потрапивши навіть у плей-офф.

Нижче, ніж Торонто, у Східній конференції опинились лише Чикаго Файр та Орландо Сіті. Варто зазначити, що у другий етап не потрапив жоден канадський клуб.

Єдиною світлою плямою для нападника став довгоочікуваний виклик у збірну Італії на матчі проти України та Польщі, але там нічим особливим відзначитись не вдалось.

7. Бастіан Швайнштайгер (Чикаго Файр)

Легенда Баварії та збірної Німеччини півтора роки перебував без регулярної ігрової практики в Манчестер Юнайтед після приходу на посаду головного тренера Жозе Моурінью. Отримавши медаль Ліги Європи, німець ще півроку просидів поза заявками на матчі “червоних дияволів” і зрештою змінив клубну прописку.

От тільки дебютний сезон у США видався для півзахисника та його команди катастрофічним. Передостання сходинка в Східній конференції і 18 поразок у 34 турах. Сам гравець забив 4 голи і віддав 5 асистів.

Причиною фіаско стали, зокрема, проблеми з нападом, де результативно грав лише екс-форвард Легії Неманья Ніколіч (15 голів у 31 матчі), а у вірменина Юри Мовсісяна кар’єра в МЛС геть кепська. Перед цим він не демонстрував нічого особливого у Реал Солт Лейк.

6. Мауро Манотас (Динамо Х'юстон)

Молодий колумбійський нападник Мауро Манотас є ноунеймом для українських та європейських вболівальників, але, схоже, він ще заявить про себе. Футболіст вибрав МЛС для свого футбольного розвитку та приєднався до х'юстонського Динамо у 2017 році, а його результативність щоразу збільшується.

У цьому розіграші форвард настріляв 19 голів, серед них дубль у ворота ЛА Гелаксі в останньому турі, який і поховав шанси каліфорнійців на плей-офф. Колумбієць є гравцем штрафного майданчика з хорошим гольовим чуттям і це допомогло йому стати одним з найкращих снайперів МЛС.

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5. Мігель Альмірон (Атланта Юнайтед)

Ще один латиноамериканський ноунейм, але феноменальна гра та статистика зробили його однією з головних зірок американської першості.

Парагваєць є одним з плеймейкерів Атланти, забив 12 голів та віддав 13 асистів (один з найкращих показників МЛС), а сама команда на чолі з екс-наставником Барселони Херардо Мартіно посіла 2-гу сходинку в Східній конференції і вже очікує чвертьфіналу плей-офф.

Самого Альмірона наступного календарного року ми можемо побачити в Старому світі. Зокрема, британська преса повідомила, що боротьбу за футболіста збірної Парагваю виграв Вест Хем, за який виступає Андрій Ярмоленко.

За продажем футболок Альмірон посів 5-ту сходинку, що зайвий раз доводить зірковий статус парагвайця.

4. Давід Вілья (Нью-Йорк Сіті)

Чемпіон світу-2010 Давід Вілья також вирішив провести ендшпіль кар’єри у Сполучених Штатах. Іспанець став першим футболістом в історії Нью-Йорк Сіті, який був заснований у 2014 році і є клубом-побратимом Манчестер Сіті.

Але дебютував за цю команду астурійський форвард лише в 2015-му, коли вона заявилася в МЛС. Поки що новий сусід Ред Буллс не має особливих успіхів, лише регулярно потрапляє у плей-офф, і це навіть попри те, що за команду встигли пограти Андреа Пірло та Френк Лемпард. А результативність Вільї з кожним роком збільшувалась і досягала високих позначок.

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Астурієць продовжує показувати хорошу результативність і цього сезону, хоча вже трохи гіршу. У сезоні-2018 форвард зіграв 23 поєдинки, що також менше, ніж у попередні роки, але свої 14 голів забив і допоміг команді фінішувати третьою в Східній конференції. У плей-офф на Нью-Йорк Сіті чекає протистояння з Філадельфією Юніон.

3. Джозеф Мартінес (Атланта Юнайтед)

Атланта Юнайтед стала місцем для розвитку південноамериканських гравців. Плеймейкер Альмірон не є головною зіркою в команді, оскільки цей статус має венесуельський форвард Джозеф Мартінес – машина для забивання голів.

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Своєю суперрезультативністю 25-річний Мартінес змусив говорити про себе не менше, ніж про Ібрагімовіча, Руні та Вілью. 31 гол у 34 поєдинках – рекорд чемпіонату. Ні, це не Роналду, Мессі чи Кейн. За рік до цього 19 голів у 21 матчі. Страшно уявити, скільки європейських клубів будуть боротись за венесуельця цієї зими і яку суму отримає Атланта. За продажем футболок Мартінес поступається лише Ібрагімовічу та Велі.

Із Альміроном та Мартінесом дуже молодий клуб (виступає в МЛС із 2017 року) дійсно має величезні шанси на підсумкове чемпіонство.

Як бачите, МЛС є не тільки місцем для працевлаштування зірок "пенсійного" віку, тут також розкриваються таланти.

2. Златан Ібрагімовіч

Коли Лос-Анджелес Гелаксі оголосив про підписання “короля” Златана Ібрагімовіча, величезна кількість вболівальників вже ледь не віддавала каліфорнійцям чемпіонський титул. А сам швед, як і належить королю, дебютував з переможного гола у божевільному дербі проти Лос-Анджелеса. Поступаючись по ходу зустрічі 0:3, Гелаксі переміг з рахунком 4:3.

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Ібрагімовіч традиційно показував високе гольове чуття та результативність, забив кілька шедевральних голів, був вожаком команди, але сам Гелаксі став суцільним розчаруванням. Навіть зірковий дует Златана та Алессандріні не врятував команду від бездарного прольоту повз плей-офф. От і вийшло, що замість тріумфального приходу Златан залишився голим королем, хоча і забив 22 м’ячі.

Наразі ЗМІ повідомляють про можливе повернення Ібрагімовіча в Європу, зокрема в Мілан, і не буде дивиною, якщо швед покине Каліфорнію після такого гучного фіаско.

1. Вейн Руні

Після року в рідному Евертоні Вейн Руні не увійшов у плани власника клубу, тож вирушив догравати в МЛС, а саме у столичний ДС Юнайтед.

У Вашингтоні “Шрек” проявив перш за все свої лідерські якості і витягнув команду майже з дна таблиці Східної конференції на 4-ту сходинку. Тепер на ДС очікує матч 1/8 фіналу з Коламбус Крю.

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Англієць забив 12 голів та віддав 6 асистів у 18 поєдинках, тобто, в середньому відзначався однією результативною дією за матч. Найголовніше, що ці дії неодноразово ставали вирішальними і допомагали ДС Юнайтед здобувати результат. Також, як і шведський екс-одноклубник, Вейн встиг заколотити кілька справжніх шедеврів.

Руні завдяки своїм подвигам за короткий проміжок часу заслужено отримав першу сходинку в рейтингу зірок МЛС. Тепер цікаво, чи вдасться форварду привести вашингтонську команду до довгоочікуваного чемпіонства.

Бонус: Даніло Сілва, Ілсінью та Яннік Болі

В МЛС знайшлось місце і старим знайомим українських вболівальників. Екс-захисник Динамо Даніло Сілва в серпні цього року відправився з Інтернасьйонала в 5-місячну оренду до Лос-Анджелеса. За 3 місяці бразилець відіграв 10 матчів і допоміг команді здобути “бронзу” Західної конференції, залишивши позаду зіркових сусідів Гелаксі.

Колишній хавбек Шахтаря Ілсінью з 2016 року виступає в складі Філадельфії Юніон. Цього сезону бразилець забив 6 голів та віддав 2 асисти в 23 поєдинках, а його команда посіла 6-ту сходинку в Східній конференції і зіграє в 1/8 фіналу з Нью-Йорк Сіті.

Яннік Болі протягом 2 сезонів захищав кольори луганської Зорі і покинув луганську команду після початку війни на Донбасі. Погравши в Анжи та Далянь Іфан, івуарієць опинився в Сполучених Штатах, у клубі Колорадо Рапідс. У 17 поєдинках забив 2 голи, один з яких був ефектним, але команда посіла передостанню, 11-ту сходинку Західної конференції.

Богдан Пилипчук, Футбол 24

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