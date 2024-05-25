Екс-форвард перебував без роботи з січня 2024 року після того, як покинув Бірмінгем. У своїх соцмережах Плімут оголосив про призначення Вейна Руні на посаду головного тренера.

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Плімут виступає в Чемпіоншипі. Минулого сезону клуб уникнув вильоту і посів 21-ше місце з 24, набравши 51 очко в 46 іграх і випередивши на один бал Бірмінгем.

Як повідомив Фабріціо Романо, Вейн Руні підписав контракт з Плімутом на три роки.

Нагадаємо, англійський форвард більшу частину своєї ігрової кар'єри провів у Манчестер Юнайтед. За манкуніанців Руні зіграв у 559 матчах, забивши 253 голи та віддав 139 асистів.

Плімут став четвертим клубом Вейна відтоді, як він розпочав тренерську кар'єру. Крім Бірмінгема, Руні працював з Ді Сі Юнайтед та Дербі Каунті.

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