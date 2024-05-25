Экс-форвард находился без работы с января 2024 года после того, как покинул Бирмингем. В своих соцсетях Плимут объявил о назначении Уэйна Руни на должность главного тренера.

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Плимут выступает в Чемпионшипе. В прошлом сезоне клуб избежал вылета и занял 21-е место из 24, набрав 51 очко в 46 играх и опередив на один балл Бирмингем.

Как сообщил Фабрицио Романо, Уэйн Руни подписал контракт с Плимутом на три года.

Напомним, английский форвард большую часть своей игровой карьеры провел в Манчестер Юнайтед. За манкунианцев Руни сыграл в 559 матчах, забив 253 гола и отдал 139 ассистов.

Плимут стал четвертым клубом Уэйна с тех пор, как он начал тренерскую карьеру. Кроме Бирмингема, Руни работал с Ди Си Юнайтед и Дерби Каунти.

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