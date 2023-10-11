ДС Юнайтед не зміг вийти в плей-офф МЛС, тому керівництво клубу вирішило попрощатися з 37-річним наставником. Вейн Руні дуже швидко знайшов собі нове місце роботи.

Руні покинув ДС Юнайтед після перемоги – англієць підняв команду з колін, але не виконав головне завдання

Як повідомляє офіційний сайт Бірмінгема, англійський фахівець став новим тренером команди. Руні підписав контракт з "синіми" на три з половиною роки. Варто зауважити, що в тренерській кар'єрі Вейна це вже третій клуб. Окрім ДС Юнайтед, він працював з Дербі Каунті.

Бірмінгем наразі посідає шосте місце у Чемпіоншипі, маючи 18 очок після 11 матчів.

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