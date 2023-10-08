Навіть перемога в матчі останнього туру регулярного сезону МЛС над Нью-Йорк Сіті (2:0) не дозволила ДС Юнайтед вийти в плей-офф. Ця гра стала останньою на чолі команди для Вейна Руйні. Сторони вирішили не активувати опцію продовження контракту ще на сезон, повідомляє прес-служба клубу.

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"Думаю, що зараз слушний момент. Я зробив все, що міг, щоб спробувати вивести клуб до плей-офф. Відчуваю, що настав час повернутися в Англію, перш за все, щоб бути поруч зі своєю сім'єю. Я не бачив їх дуже давно. Що далі? Поки не знаю. Чотири тижні тому мені запропонували роботу недалеко від дому. Я відмовився, тому що хотів працювати і зробити все можливе, щоб потрапити до плей-офф", – заявив Руні.

Нагадаємо, англієць очолив ДС Юнайтед влітку 2022 року, коли команда тотально провалила сезон, фінішувавши останньою з 27 очками. Це був найгірший результат у лізі. Під керівництвом Вейна Руні "червоно-чорні" до останнього боролися за плей-офф й завершили чемпіонат, маючи 40 залікових пунктів.

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