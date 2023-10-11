ДС Юнайтед не смог выйти в плей-офф МЛС, поэтому руководство клуба решило попрощаться с 37-летним наставником. Уэйн Руни очень быстро нашел себе новое место работы.

Руни покинул ДС Юнайтед после победы – англичанин поднял команду с колен, но не выполнил главную задачу

Как сообщает официальный сайт Бирмингема, английский специалист стал новым тренером команды. Руни подписал контракт с "синими" на три с половиной года. Стоит заметить, что в тренерской карьере Уэйна это уже третий клуб. Кроме ДС Юнайтед, он работал с Дерби Каунти.

Бирмингем сейчас занимаєт шестое место в Чемпионшипе, имея 18 очков после 11 матчей.

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