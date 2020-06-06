Румунський фанат отримав 7,5 років в'язниці за спробу вбивства на стадіоні

Фанат румунського клубу Універсітатя Клуж Відреан Траян засуджений до 7,5 років позбавлення волі.

Уболівальник буде відбувати тюремний термін за спробу вбивства поліцейського під час матчу, повідомляє Reuters.

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Інцидент трапився в минулому році під час гри між командами Університатя Клуж та Германштадт на Клуж Арені. Між фанатами господарів і поліцією сталася сутичка, під час якої хулігани кидали в поліцейських крісла, камені та інші предмети. Відреан Траян ударив поліцейського кріслом по голові, залишивши його в несвідомому стані. Вболівальника визнали винним у замаху на вбивство.

Повідомляється, що, крім тюремного терміну, фанат зобов'язаний заплатити 18 тисяч євро в якості компенсації збитку. Постанова суду ще може бути оскаржена.

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