Румынский фанат получил 7,5 лет тюрьмы за попытку убийства на стадионе

Фанат румынского клуба Университатя Клуж Видреан Траян приговорен к 7,5 годам лишения свободы.

Болельщик будет отбывать тюремный срок за попытку убийства полицейского во время матча, сообщает Reuters.

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Инцидент произошел в прошлом году во время игры между командами Университатя Клуж и Германштадт на Клуж Арене. Между фанатами хозяев и полицией произошла стычка, в ходе которой хулиганы бросали в полицейских кресла, камни и другие предметы. Видреан Траян ударил полицейского креслом по голове, оставив его в бессознательном состоянии. Болельщика признали виновным в покушении на убийство.

Сообщается, что, кроме тюремного срока, фанат обязан заплатить 18 тысяч евро в качестве компенсации. Постановление еще может быть обжаловано.

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