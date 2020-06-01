Божевілля у Югославії, зникнення клубів у Китаї і шалена нічия 5:5: навколо світу за 800 слів

Світ — 20:00 475
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"Ми їли майже живу курку – можна сказати, опинився у лайні": російський футболіст – про виступи в окупованому Криму
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Шахтар – Динамо: іспанський рефері оцінив скандальний епізод зі Степаненком і Поповим на червону карткуУкраїна — 18:22 5999
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"Хачеріді життя нічому не вчить", – українець повернувся на поле після дискваліфікації одразу зі скандаломСвіт — 18:10 2274
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Лунін має лише один варіант продовження кар'єри – Ов'єдо змирився з втратою українцяІспанія — 16:33 5384
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