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Божевілля у Югославії, зникнення клубів у Китаї і шалена нічия 5:5: навколо світу за 800 слів

20:20 151 Читать на русском
Божевілля у Югославії, зникнення клубів у Китаї і шалена нічия 5:5: навколо світу за 800 слів
Партизан у 1986-му / Фото із відкритих джерел
Дмитро Джулай Дмитро Джулай

Тільки слів, насправді, більше. Новий подкаст від Дмитра Джулая.

Сьогодні у випуску:

– Стилістичні особливості лідерів К-Ліги;

– Зникнення клубів у Китаї;

– Чемпіонат, що нагадав дитинство;

– Як у один день визначили переможця двох чемпіонатів Югославії.

"Купатись чи не купатись?" – запитує Джулай словами геніального класика на початку випуску. Слухати!

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