Божевілля у Югославії, зникнення клубів у Китаї і шалена нічия 5:5: навколо світу за 800 слів

Тільки слів, насправді, більше. Новий подкаст від Дмитра Джулая.

Сьогодні у випуску:

– Стилістичні особливості лідерів К-Ліги;

– Зникнення клубів у Китаї;

– Чемпіонат, що нагадав дитинство;

– Як у один день визначили переможця двох чемпіонатів Югославії.

"Купатись чи не купатись?" – запитує Джулай словами геніального класика на початку випуску. Слухати!

Його вбили за велосипед: Дмитро Джулай – про геніального Трінче