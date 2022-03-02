Весь світ сьогодні підтримує Україну у нерівній боротьбі з кровожерливим режимом Путіна, і кожен знаходить свій оригінальний спосіб висловити своє єднання з нашим народом.

Сьогодні, 2 березня, у 29-му турі чемпіонату Румунії відбувся поєдинок між Міовені та Універсітатя Крайова. Гості на матч вийшли у футболках, де замість прізвищ гравців були написані назви українських міст.

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Тепер ці футболки буде продано на благодійному аукціоні, а гроші підуть на підтримку українських біженців. До слова, поєдинок завершився розгромною перемогою Універсітаті з рахунком 3:0.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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