Румынский клуб вышел на поединок чемпионата в футболках с названиями украинских городов вместо фамилий игроков
Весь мир сегодня поддерживает Украину в неравной борьбе с кровожадным режимом Путина, и каждый находит свой оригинальный способ выразить свое единение с нашим народом.
Сегодня, 2 марта, в 29-м туре чемпионата Румынии состоялся поединок между Миовени и Университатя Крайова. Гости на матч вышли в футболках, где вместо фамилий игроков были написаны названия украинских городов.
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Теперь эти футболки будут проданы на благотворительном аукционе, а деньги пойдут в поддержку украинских беженцев. К слову, поединок завершился разгромной победой Университати со счетом 3:0.
Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.
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