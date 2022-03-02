Весь мир сегодня поддерживает Украину в неравной борьбе с кровожадным режимом Путина, и каждый находит свой оригинальный способ выразить свое единение с нашим народом.

Сегодня, 2 марта, в 29-м туре чемпионата Румынии состоялся поединок между Миовени и Университатя Крайова. Гости на матч вышли в футболках, где вместо фамилий игроков были написаны названия украинских городов.

Чигринский: Это не война Украины – это война человечества

Теперь эти футболки будут проданы на благотворительном аукционе, а деньги пойдут в поддержку украинских беженцев. К слову, поединок завершился разгромной победой Университати со счетом 3:0.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

Россия напала на Украину: Ракицкий покидает "страну 404", Абрамович продает Челси, позиция легионеров Динамо (LIVE)