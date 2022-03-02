Чигринський: Це не війна України – це війна людства
Український захисник грецького Іонікоса Дмитро Чигринський висловився щодо нападу Росії на Україну.
"Моєму батькові 68 років, він допомагає волонтером на війні. Він служив в армії.
Чигринський вперше був капітаном Іонікоса – команда з прапором України бурхливо відсвяткувала рятівний гол
Це не війна України – це війна людства", – цитує Чигринський Sport.es.
Нагадаємо, напередодні українець вперше вивів свою команду на поєдинок чемпіонату Греції проти ПАОКа з капітанською пов'язкою. Таким чином у клубі підтримали Дмитра та Україну у війні проти Росії.
Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.
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