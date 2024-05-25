Едвард Йорданеску визначився з гравцями, які готуватимуться до старту чемпіонату Європи у Німеччині.

Тренерський штаб збірної Румунії опублікувала розширену заявку на Євро-2024. Виклик на два товариські матчі (проти Болгарії 4 червня і Ліхтенштейну 7 червня) отримали 28 футболістів. Після спарингів двох гравців буде відсіяно.

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Воротарі: Гораціу Молдован (Атлетіко), Флорін Ніце (Газіантеп), Штефан Тірновану (ФКСБ), Резван Сава (ЧФР Клуж).

Захисники: Андрей Рацуї (Райо Вальєкано), Васіле Могош (Клуж), Андрей Бурке (Аль-Ухдуд), Раду Дрегушін (Тоттенхем), Адріан Рус (Пафос), Іонуц Неделчару (Палермо), Богдан Раковіцан (Ракув), Нікушор Банку (Університатя Крайова)

Півзахисники: Деян Сореску (Газіантеп), Ніколае Станчу (Дамак), Маріус Марін (Піза), Александру Чікілдеу (Коньяспор), Разван Марін (Емполі), Константін Грамені (Фарул), Даріус Олару (ФКСБ), Адріан Шут (ФКСБ), Денніс Ман (Парма), Валентін Міхейле (Парма), Яніс Хаджі (Алавес), Флорінел Коман (ФКСБ).

Форварди: Деніс Дрегуш (Газіантеп), Георге Пушкаш (Барі), Деніс Алібек (Аль-Муайдар), Даніел Бірліджя (ЧФР Клуж).

Нагадаємо, збірна Румунії є суперником збірної України по груповому етапі Євро-2024. Команди зіграють між собою вже в першому турі 17 червня в Мюнхені.

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