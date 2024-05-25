Эдвард Йорданеску определился с игроками, которые будут готовиться к старту чемпионата Европы в Германии.

Тренерский штаб сборной Румынии опубликовал расширенную заявку на Евро-2024. Вызов на два товарищеских матча (против Болгарии 4 июня и Лихтенштейна 7 июня) получили 28 футболистов. После спаррингов два игрока будут отсеяны.

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Вратари: Горациу Молдован (Атлетико), Флорин Нице (Газиантеп), Штефан Тирновану (ФКСБ), Резван Сава (ЧФР Клуж).

Защитники: Андрей Рацуи (Райо Вальекано), Василе Могош (Клуж), Андрей Бурке (Аль-Ухдуд), Раду Дрегушин (Тоттенхэм), Адриан Рус (Пафос), Ионуц Неделчару (Палермо), Богдан Раковицан (Ракув), Никушор Банку (Университатя Крайова)

Полузащитники: Деян Сореску (Газиантеп), Николае Станчу (Дамак), Мариус Марин (Пиза), Александру Чикилдеу (Коньяспор), Разван Марин (Эмполи), Константин Грамени (Фарул), Дариус Олару (ФКСБ), Адриан Шут (ФКСБ), Деннис Ман (Парма), Валентин Михейле (Парма), Янис Хаджи (Алавес), Флоринел Коман (ФКСБ).

Форварды: Денис Дрегуш (Газиантеп), Георге Пушкаш (Бари), Денис Алибек (Аль-Муайдар), Даниэл Бирлиджя (ЧФР Клуж).

Напомним, сборная Румынии является соперником сборной Украины по групповому этапу Евро-2024. Команды сыграют между собой уже в первом туре 17 июня в Мюнхене.

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