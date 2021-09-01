"Він став ключовою фігурою у Бундеслізі. Але я боюся, що він не залишиться в Німеччині. Цифри, які циркулюють, показують, що його важко утримати в Німеччині. Я припускаю, що його майбутнє за кордоном", – наводить слова Румменігге Goal з посиланням на Bild.

Холанд відмовився переходити в ПСЖ, – журналіст

Раніше повідомлялось, що Ерлінг відмовив ПСЖ цього літа, а пріоритетним для нього є трансфер до Реала. Втім, у Німеччині в особі норвежця бачать рівноцінну заміну Лєвандовскі у статусі центрфорварда Баварії.

Додамо, що наступного літа у контракті Холанда стає активною опція викупу за 75 млн євро, яка може вирости до 90 млн завдяки бонусам. У поточному сезоні норвежець вже встиг провести 4 матчі, в яких відзначився 5 голами та 3 асистами.

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